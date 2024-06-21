Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a yaptığı yardımlardan dolayı Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

İl Müftüsü Ali Erhun, Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere maddi-manevi desteklerini göstermeye devam ediyor. Sudan Öğrenci Topluluğu Başkanı Abdusselam Osman yapılan bu yardım ve desteklerinden dolayı Müftü Erhun’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Müftü Erhun nazik hareketlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek eğitim gören her öğrencinin yanında ve arkasında duracağının bir kez daha altını çizdi.