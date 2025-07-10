Durumu fark eden Koç, hayvanın yardıma ihtiyaç duyduğunu düşünerek yanına yaklaştı. Kargayı sevmeye başlayan Koç, olası bir tehlikeye karşı önlem almak istedi. Özellikle kediler ya da diğer sokak hayvanlarının zarar verebileceğini düşünerek harekete geçti. Karganın ayağında ya da vücudunun farklı bir bölgesinde kanama olduğunu gören Koç, Şehreküstü Zabıta Noktası'na giderek yardım talep etti.

Zabıta görevlisi olay yerine geldiğinde, yaralı kargayı yakalamakta zorluk yaşandı. Uzun uğraşların ardından Enver Koç kargayı yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Burada görevli ekipler kargaya pansuman yaparak su verdi. Kargayı teslim ettikten sonra olayla ilgili konuşan Enver Koç, yolda yürürken karşılaştığı bu hayvanın ilgi istediğini ve yabani olmasına rağmen sevilmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Eğer uygun bir alanı olsaydı, kargayı kendisinin sahipleneceğini ifade etti. Koç, kapının açık kalması sonucu karganın uçup gittiğini ve bir daha onu göremediğini söyledi. Yaralı haliyle aklında kalan karganın durumuna üzüldüğünü dile getirdi.