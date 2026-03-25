Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Bilim Dalı iş birliğiyle hazırlanan etkinlik, saat 13.30'da SGM Konferans Salonu'nda başlayacak. Toplantıda böbrek sağlığının korunması, hastalıkların erken belirtileri ve risk faktörleri teknik detaylarıyla ele alınacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamad Dheir'in üstleneceği programda, Doç. Dr. Mahmud İslam konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılara; böbreklerin vücuttaki temel görevleri, hastalıkların erken uyarı işaretleri ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılacak.Program kapsamında ayrıca tansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların böbrek sağlığı üzerindeki etkileri ile toplumda yaygın olan yanlış bilgiler üzerinde durulacak. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için uygulanması gereken pratik önerileri vatandaşlarla paylaşacak.

