Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de 13 yıldır konuşulan Adem amcanın dostu Yaren leyleğin 10 gün önce hastalanan yavrusu tedavi edilerek yuvasına bırakıldı. Ancak, yavrunun strese bağlı yuvaya uyumunda sorun çıkınca tekrar geri alındı.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikarağaç köyünde belgesellere konu olan Yaren leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğu bu yıl da devam ediyor. Yaren leylek ve eşi Nazlı’nın 1,5 ay önce 4 tane yavrusu dünyaya geldi. Yavrulardan 2 tanesi hava şartları ve enfeksiyondan dolayı 1 ay önce telef oldu. Kalan 2 yavrusunun bir tanesi de 10 gün önce enfeksiyon kaptı ve hastalandı. Yaren leyleğin yavrusunun hastalandığı haberini alan Milli Parklar’a bağlı ekipler Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye aldı. Yavruda, sıvı alınımının azlığına bağlı olarak hafif bir enfeksiyon tespit edildi. Buna bağlı olarak mineral ve vitamin kaybı yaşayan yavruya 7 gün boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Bu süre içerisinde ilaç tedavisi haricinde de mineral, vitamin, protein ve kalorisi yüksek gıdalarla beslendi. Tedaviye olumlu yanıt veren Yaren leyleğin yavrusu bugün itibariyle de eski yuvasına kavuştu.

Ancak, yuvasına kavuşan Yaren leyleğin yavrusu strese bağlı yuvadan çıkmak istediği anlaşılınca ekipler tarafından yuvadan alınarak koruma altına alındı.