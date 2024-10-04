Bursa'da yaşayan Adem Amca ve Yaren leyleğin gerçek hikayesinden esinlenilerek hazırlanan aile filmi, bugün izleyicilerle buluşuyor. Daha önce belgesel olarak karşımıza çıkan etkileyici hikâye, bu kez kurgulanmış bir macera olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin senaryosunu Arzu Yurtseven yazarken, yönetmen koltuğunda Onur Uzun oturuyor.

Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul ve Atahan Çatalbaş gibi isimlerin yer aldığı yapımda, usta oyuncular Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı da rol alıyor. Proje tasarımı ise Hande Alpaslan'ın imzasını taşıyor.

Aile, dostluk ve hayvan sevgisi temalarını harmanlayan film, macera dolu bir hikâye sunuyor.

Kardeş sahibi olmaya henüz hazır olmayan Adem, annesi Arzu ve babası Hakan ile birlikte babaannesinin evine taşınıyor.

Burada Leylek Yaren ile tanışan Adem, ilk görüşte başlayan dostlukları sayesinde kendini gizemli bir dünyanın içinde buluyor. Yaşadıkları olaylar, onları hem birbirine daha da yakınlaştırıyor hem de unutulmaz bir serüvene sürüklüyor.