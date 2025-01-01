Hafta sonu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve böbreklerinde şiddetli ağrı nedeniyle acil servise başvurulan Adem Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üç gündür hastanede tedavi gören Yılmaz'ın rahatsızlığının tam sebebini belirlemek için yatışının devam ettiği bildirildi.

Fotoğrafçı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adem Amca herkese selam söylüyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor ve birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor. Arayıp soran çok kişi olmuş. Akşam Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas da kendisini ziyaret etti. Karacabey halkı Adem Amcasına sahip çıkıyor ve Adem Amca da bu ilgiden oldukça memnun. Herkese mutlu bir yıl diliyor."