Yargıtay, son dönemde aldığı kararlarla kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada tartışmalara yol açan bir karar ise bir boşanma davası üzerinden geldi. İstanbul’da görülen davada Mesude A., evliliğin geçersizliği ve boşanma gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Eşi Halil A. ise buna karşılık, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle karşı dava açarak boşanma talebinde bulundu.

Maddi ve Manevi Tazminat Kararı

Aile mahkemesi, erkeğin annesinin evliliklerine müdahalesine sessiz kalmasını ve eşine karşı ilgisiz tutumunu dikkate alarak, onu asli kusurlu saydı; kadını ise daha az kusurlu buldu. Mahkeme, boşanmaya hükmederken kadın lehine maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'Erkek Değil, Yapamadı' Sözleri Yargıtaya Götürdü

Hem tazminat hem de nafaka almaya hak kazanan kadının davasına karşı koca ise karısının kendi ailesinin yanında cinsel birlikteliğe atıfla "Halil erkek değil, yapamadı" dediğini, kendisinin küçük düşürüldüğünü belirterek dava dosyasının Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay, kadının erkeğin ailesinin yanında 'Halil erkek değil, yapamadı' şeklindeki sözleri söylediğini belirterek kadının boşanma davasında kusurlu olduğunu belirtti.

Tarafların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda ise eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi gerektiğini belirterek, kadına verilen tazminatları da iptal etti.