Kapatılması konusunda birçok kez tartışılan sosyal medya platformu TikTok'ta yine skandal görüntüler kaydedildi. Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, böyle baba olmaz olsun dedirtti.

Kızını Canlı Yayında Oynattı

Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması infial yarattı.

"Sen Baba Mısın"

Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, "Sen baba mısın", "Kızını nasıl böyle kullanıyorsun" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Sosyal Medya Kullanıcıları Yetkililere Çağrıda Bulundu

Sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki göstererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı etiketledi ve baba hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

"Kıyamet Alameti"

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

"TikTok kapatılsın"

"Ahlak kalmadı ailelerde"

"Çok çirkin"

"Kıyamet alameti"

"Bu ülke daha önce kötü günler görmüştü de ahlak olarak hiç bu kadar çökmemişti"