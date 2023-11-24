Nafaka konusundaki tartışmalar devam ederken, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden önemli bir karar geldi. Yargıtay'ın kararında, yoksulluk ve iştirak nafakasının artırılması talebinde bulunan bir kadının, "yıllık enflasyon oranında artış" isteğinde bulunmamış olmasının dikkat çekici olduğu belirtildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin, davacının talep etmediği halde "yıllık enflasyon oranında artış" kararı vermesini hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 2013 yılında boşandığı eşinden 788 lira yoksulluk, çocukları için de 450'şer lira iştirak nafakası alan kadın, enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek 2020'de nafakanın artırılması için dava açtı.

Davalı eski eş, başka bir evlilik yaptığını ve geçindirmek zorunda olduğu bir ev olduğunu belirterek, davanın reddini talep etti. Reddine karar verilemezse nafakada yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını istedi.

Denizli 2. Aile Mahkemesi, yoksulluk nafakasını 880, iştirak nafakasını ise 700 liraya yükseltti ve her yıl enflasyon oranında artış yapılmasına karar verdi.

Ancak Adalet Bakanlığı, kararın istinaf mahkemesinde kesinleşmesinin ardından kanun yararına temyiz isteminde bulundu. Yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonuca etki etmemek kaydıyla kararı kanun yararına bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin gerekçeli kararında, davacı kadının yıllık enflasyon oranında artış talep etmediği vurgulanarak, mahkemenin talep dışında bir karara gitmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Kararda, "Mahkemece davacı kadın tarafından yıllık artış talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde yoksulluk ve iştirak nafakalarına ileriki yıllarda yıllık artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.