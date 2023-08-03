Marmara Denizi kıyısında onlarca sahil parkını kent sakinlerine kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yarımca’da yeni sahil parkı yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca’da yeni projeyi daha hayata geçiriyor. Darıca’dan Karamürsel’e kadar Marmara Denizi kıyısında onlarca sahil parkını kent sakinlerine kazandıran Büyükşehir, Yarımca’da yeni sahil parkı yapacak. Projelendirilen ve yeni başlayan çalışmalar çerçevesinde yürüyüş yolları, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yaşlılar için egzersiz alanı, yeşil alanlar ve oturma alanları yapılacak. Ayrıca projede elektrik aydınlatma, otopark ve dinlenme alanları oluşturulacak. Beton dökülmeye başlanan projenin kısa sürede tamamlanarak Yarımca’ya kazandırılması hedefleniyor.