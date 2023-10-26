Esenyurt'ta lüks bir sitede yaşayan bir birey, suyun kesilmesine sinirlenerek site yöneticisine silahlı saldırıda bulundu. Olay, çarşamba gecesi saat 03.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan, Adnan D. adını taşıyan site sakiniydi ve su kesintisi nedeniyle site yöneticisi Oğuz E.'ye karşı büyük bir öfke taşıyordu.

Adnan D., dairelerinin suyunun kesilmesi üzerine Oğuz E.'nin yanına gitti. Ancak bu karşılaşma hızla bir tartışmaya dönüştü. Öfkesini kontrol edemeyen Adnan D., silahını çekerek Oğuz E.'ye 9 el ateş etti. Saldırı sonucunda Oğuz E., bel bölgesine ve diz kapağına isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı.

Olayın ardından Adnan D., site girişinde küfrederek bağırarak şiddet olayını tetikledi. Bu durumun ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Oğuz E., sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, saldırgan Adnan D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.