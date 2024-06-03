Ankara'nın Sincan ilçesinde H.Ş., eşi E.Ş. ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdü. H.Ş. daha sonra kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 civarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre H.Ş., eve geldiğinde eşi E.Ş. ve yasak ilişki yaşadığı öne sürülen A.H.'yi birlikte buldu.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

H.Ş., mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.'ye saldırdı. Çıkan arbede sırasında E.Ş. ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, H.Ş. ise kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, H.Ş., E.Ş. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayı öğrenen çiftin yakınları, sinir krizi geçirerek olay yerinde fenalık geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.