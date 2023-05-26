Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen avlanan 700 kilogram kum şırlanı ele geçirildiği bildirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yasak alanda ve yasak dönemde midye avcılığını önlemek amacıyla yapılan denetimler aralıksız sürerken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mudanya ilçesi Eğerce ve Ayazma plajında yapılan denetimde 20 çuval yaklaşık 700 kilo avlanması yasak olan kum şırlanı ele geçirildi ve canlı olarak denize bırakıldı. Ayrıca iki adet el direci ele geçirilerek, 1 kişiye de idari para cezası verildi.

Denetimler devam ediyor.