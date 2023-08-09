Yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası sonrası ortalık karıştı. Olayın duyulmasının ardından halk yaşlı adamı linç etmek isterken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

Esenyurt Spor Parkı’nda akşam saatlerinde yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiasıyla öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi.

Ekipler Müdahale Etti

Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.