Yükseköğretim eğitimi için hedeflenen üniversite, bölüm ve program için YKS’ye birçok kez başvuru yapan adaylara çağrıda bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Adaylar, hedeflemedikleri bir üniversiteyi kazansalar dahi kayıt yaptırmalı. Yatay geçiş imkânı sayesinde telafisi mümkün” şeklinde konuştu.

3,5 milyondan fazla adayın katılımı ile gerçekleşen YKS oturumlarının sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklanacak. ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS’ye katılan adayların 1 milyon 404 bin 156’sının sınava ilk kez başvuru yaptığı belirtildi. 798 bin 409 aday iki, 442 bin 64 aday üç, 219 bin 390 aday dört, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla kez YKS’de şansını denedi.

Öğrencilerin, kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor. Yatay geçişler YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılıyor.

Yatay geçiş başvurularının başladığını hatırlatan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Adaylar, hedeflemedikleri bir üniversiteyi kazansalar dahi kayıt yaptırmalı. Yatay geçiş imkânı ve sağladığı imkanlar sayesinde, gerekli şartları sağlayan ve üniversite, bölüm ve hatta şehir değişikliği isteyen öğrenciler için başvurular başladı” dedi.

“Yatay geçişte yüzde 50 oranının üzerinde indirim uyguluyoruz”

Kurum dışı lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş başvurularında bulunan öğrencilere birçok imkân sunulduğuna vurgu yapan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi ve lisans bölüm ücretlerine yatay geçişte yüzde 50 oranının üzerinde indirim uyguluyoruz. Böylece uluslararasılaşma alanında güçlü, akredite programlarıyla kaliteli eğitimini tescilleyen üniversitemizde kariyerleri için daha güçlü adımlarla yükselmek isteyen öğrenciler lisans ve ön lisans bölümlerine geçişte daha fazla imkâna ve olanağa sahip olarak eğitimlerine devam edebilirler” diye konuştu.

Gereken belgeler

Yatay geçiş başvuruları için gerekli belgeler ise şu şekilde:

“Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)

“Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)

“Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)

“Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanlarını içeren ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenci belgesi (güncel)

“Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri

“Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden temin edeceği daha önce Ek Madde 1 (merkezi yerleştirme puanına göre) yatay geçiş yapmadığını belirtir belge.”