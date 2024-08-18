ABD'deki ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki hızlı değişimler nedeniyle yatırımcılar dikkatle altın fiyatlarını izliyor. Fed'in 18 Eylül'de faiz indirimine gitme olasılığı, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmalar sonucunda ons altın yüzde 2 değer kazanarak zirveye ulaştı.

Milliyet yazarı Zeynep Aktaş'ın haberine göre, altın fiyatlarındaki artışın nedenlerinden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentiler. Yatırımcılar, Fed’in faiz oranlarını ne kadar indireceğini tahmin etmeye çalışırken, altın bu belirsizlik ortamında değer kazanmaya devam ediyor.

Fed'in alacağı faiz kararları, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi durumunda yatırımcıların altına olan ilgisi artabilir ve bu durum sarı metalin değer kazanmaya devam edeceğini gösteriyor.

Alman banka Commerzbank, altının ons fiyatı için tahminini güncelleyerek 2025 yılının ortasına kadar 2.600 dolara yükselebileceğini öngördü.

18 AĞUSTOS'A ALTIN NASIL NASIL BAŞLADI?

18 Ağustos'ta altın nasıl bir başlangıç yaptı? Gram altın güne 2.716 TL'den başladı, Cumhuriyet altını ise 17.945 TL seviyesindeydi. Zirveye ulaşan ons altın ise 2.508 dolar seviyesinde işlem görüyor.