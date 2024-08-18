Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, seçim döneminde söz verdiği projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Hasanpaşa ile Abdurrahmangazi Mahallelerinin kesişim noktasında Fetih Korusu projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Sultanbeyli’nin yeni yaşam alanı Fetih Korusu vatandaşların hizmetine açıldı. 140 bin metrekare alan üzerine kurulu koru; doğal ve ferah iklimiyle doğaseverleri misafir etmeye başladı. Piknik masaları, oyun alanları, dekoratif çeşmeler, spor alanı, mescid, yürüyüş ile bisiklet yolları, otopark ve büfenin yer aldığı koru; vatandaşlardan tam not aldı.

“Fetih Korusu doğanın içinde huzurlu bir yaşam alanı

Fetih Korusu’nun doğanın içinde huzurlu bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Başkan Tombaş, “İlçemize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günün yorgunluğunu atacağı, sevdikleriyle birlikte güzel anılar oluşturacağı Fetih Korumuzu özenle hazırladık. Doğayı tahrip etmeden titizlikle yeni yaşam alanı oluşturduk. Fetih Korumuz, kuş sesleri eşliğinde, ağaçların huzurlu atmosferinde vatandaşlarımızı ağırlayacak. Korumuz 7’den 70’e her vatandaşımızın güzel anılarına ev sahipliği yapacak; güzel anıların adresi olacak. Doğayla iç içe çevreci projelerimizin de sayısını artıracak, ilçemize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, eser ve hizmet vizyonuyla Sultanbeyli’mize hizmeti kesintisiz sürdüreceğiz. Fetih Korumuz Sultanbeyli’mize hayırlı olsun" dedi.