Süleymanpaşa Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz döneminde dinlenmelerini, eğlenmelerini, onları heyecanlandıracak ve mutlu edecek tecrübeler elde etmelerini amaçlayarak gerçekleştirdiği yaz okulu, düzenlenen yıl sonu şenliği ile sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenlikte yaz okuluna katılan çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaz boyunca öğrencilerin aldıkları eğitimler hakkında bilgi alıp memnuniyetlerini sordu.

“Aldığımız tüm dönüşler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi”

Çocukların yaz okulundaki eğitimlerinden oldukça memnun olduğunu ve tüm dönüşlerin bu doğrultuda olduğunu ifade eden Başkan Volkan Nallar, “Çocuklarımızın eğlenmesi, dinlenmesi, tablet – telefon gibi şeylerden uzaklaşıp yeni eğitim öğretim yılında hem fiziksel hem de mental olarak enerjilerine katkı sağlamak adına Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu’nu aktif hale getirdik. Şu ana kadar aldığımız tüm dönüşler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterip çocukların ve ailelerinin yanı sıra bizleri de çok mutlu etti” dedi.

“2 bin 248 çocuğumuza ücretsiz olarak kaliteli eğitim fırsatı sunduk”

4 ayrı merkezde verilen eğitimlerle yaz okullarını tamamladıklarını belirten Başkan Volkan Nallar; “Ahmet Aygün Gençlik Merkezi, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, Aydoğdu Gençlik Merkezi ve Çiftlikönü Mahalle Konağı’nda 4-15 yaş arası 2248 çocuğumuza kaliteli eğitim fırsatı sunduk. 12 spor branşında 1153 çocuğumuz gelişimlerine yeni şeyler kattı. 9 kültür branşında 1095 çocuğumuz yaz okulu sayesinde artık geleceğe daha da dolu bakıyor. Bununla birlikte yaz okullarımızda nitelikli programlara katılan ve kendilerine verilen görevleri tamamlayan öğrencilerin sosyal ve sorumluluk duygularının gelişmesine de katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ben emeği geçen başta eğitmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Düzenlenen Yaz Okulları Yılsonu Şenliği’nde ayrıca tüm öğrencilere katılım belgeleri eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Şişme oyun grupları, halat çekme, penaltı atma, çuval yarışı gibi birçok etkinliğin yer aldığı Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu Yıl Sonu Şenliği çocukların unutamayacağı bir gün yaşamasını sağladı.

Kış okulu için çalışmalar başladı

Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulları için hazırlıklara başlandığı, kısa bir süre içinde duyurulacağı ifade edildi.