Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da büyük ilgi gördü ve tatilini spor yaparak geçirmek isteyen çocuklara kapsamlı bir program sundu. Yaz Spor Okulları, 24 Haziran’da başlayıp 30 Ağustos’ta sona erdi ve toplamda 7 bin 538 öğrenci bu fırsattan yararlandı.

Yaz Spor Okulları Programı:

Branşlar: Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, cimnastik, masa tenisi, bocce, sokak oyunları, modern dans, akıl-zeka oyunları, satranç, drama, badminton, squash, el sanatları, savunma sporları.

Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, cimnastik, masa tenisi, bocce, sokak oyunları, modern dans, akıl-zeka oyunları, satranç, drama, badminton, squash, el sanatları, savunma sporları. Tam Gün Spor Okulları: 3 hafta süren 3 dönem, hafta içi her gün devam etti. Bu programda voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, bocce, sokak oyunları, yüzme, temel cimnastik, modern dans, akıl-zeka oyunları, satranç, drama, badminton, squash, el sanatları ve savunma sporları gibi geniş bir yelpazede eğitim verildi. Son dönem 23 Ağustos'ta tamamlandı ve eğitimleri tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

3 hafta süren 3 dönem, hafta içi her gün devam etti. Bu programda voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, bocce, sokak oyunları, yüzme, temel cimnastik, modern dans, akıl-zeka oyunları, satranç, drama, badminton, squash, el sanatları ve savunma sporları gibi geniş bir yelpazede eğitim verildi. Son dönem 23 Ağustos'ta tamamlandı ve eğitimleri tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi. Branş Kursları: Yaz Spor Okulları kapsamında futbol, voleybol, basketbol, yüzme, jimnastik, satranç ve kort tenisi branşlarında eğitimler verildi. Bu branş kursları 5 dönem sürdü ve son dönem 30 Ağustos’ta sona erdi. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar her dönem sonunda sertifika aldı.

Eğitim Merkezleri:

Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi

Üçevler Spor Tesisi

Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri

Çalı Kapalı Yüzme Havuzu

Beşevler Cimnastik Salonu

Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi

Altınşehir Gençlik Merkezi

Bu kapsamlı program, çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağladı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün bu yılki Yaz Spor Okulları etkinliği, spor ve sanat alanındaki eğitimlerle dolu dolu bir yaz tatili sundu.