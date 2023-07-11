Çayırova Belediyesi’nin yaz spor okullarında eğitimler başladı.

Eğitim öğretim dönemine ara veren çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için harekete geçen Çayırova Belediyesi, yaz spor okullarının kayıtlarının başladığını duyurmuştu. Kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte, basketbol, cimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarındaki eğitimler başladı.

Yaz spor okullarına kayıt yaptıran Çayırovalı minikler, uzman eğitmenler eşliğinde spor derslerine başladı. İlçede yaşayan çocuklar, kendi seçtikleri branşlarda eğitimlerine devam edecek. 10 Temmuz’da başlayan yaz spor okullarında eğitimler, 18 Ağustos’a kadar sürecek.