Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, temiz olmayan havuzlar sebebiyle dış kulak iltihabının yaz aylarında arttığını ifade ederek, havuza girecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağun, "Yaz aylarında artış gösteren ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen rahatsızlığın sık görülmesinin en önemli sebebi; temizliğinden emin olunmayan havuz sularıdır. Kirli denizlerde ve düzenli bakımı yapılmayan havuzlarda yüzmek eklenince dış kulak enfeksiyonu kaçınılmaz olur" dedi.

Yaz ayları yaklaşıyorken, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, havuza girecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağun; havuz, deniz ve duşta kulağa su kaçması sebebiyle dış kulak yolu enfeksiyonunun ortaya çıkabileceğini belirtti. Sağun, özellikle temizliğinden emin olunmayan havuz sularının bu gibi sağlık sorunlarında en önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi.

"Dış kulak enfeksiyonu kaçınılmaz olur"

Temizliğinden emin olunmayan havuzlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ömer Faruk Sağun, "Yaz aylarında artış gösteren ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen rahatsızlığın sık görülmesinin en önemli sebebi; temizliğinden emin olunmayan havuz sularıdır. Her ne kadar dış kulak yolu iyi korunan ve kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip olsa da mantar, virüs ve bakteri gibi çeşitli enfeksiyonlar bu bölgeyi etkileyebilir. Dış kulak yolunu kaplayan koruyucu yağlı tabakayı ortadan kaldıran her türlü etken bakterilerin ciltten içeri girmesine ve dış kulak enfeksiyonuna neden olur. Özellikle aşırı suda kalma ve çeşitli aletlerle dış kulak yolu temizliği yapmaya çalışanlarda koruyucu yağlı tabaka zarar görmektedir. Buna bir de kirli denizlerde ve düzenli bakımı yapılmayan havuzlarda yüzmek eklenince dış kulak enfeksiyonu kaçınılmaz olur" diye konuştu.

"Bazı hastalarda ağrı, kişinin ağzını açıp kapatmasına engel olabilecek kadar şiddetli"

Sağun, iltihabın en rahatsız edici belirtisinin kulakta ağrı olduğunu ifade ederek, "İşitme kaybı, kulakta tıkanıklık ve ağrınız varsa acilen bir doktora danışmanız gerekli. Bazı hastalarda ağrı, kişinin ağzını açıp kapatmasına bile engel olabilecek kadar şiddetlidir. Dış kulak yolunun şiş ve akıntı ile dolu olması sebebiyle hastalar muayene sırasında da ağrı hissedebilmektedir" dedi.

"Hastaya uygun antibiyotikli ve kortizonlu damamlar genellikle yeterlidir"

Hastanın durumuna göre tedavi belirlenip, uygulanması gerektiğinin altını çizen Ömer Faik Sağun, "Hastalığın tedavisinde hastaya uygun olarak seçilen antibiyotikli ve kortizonlu damlalar genellikle yeterlidir. Bazı durumlarda ise tedavinin yanı sıra hekim tarafından yapılacak kulak bakımına da ihtiyaç duyulmaktadır. Dış kulak yolu çok şiş olan hastalarda damlalar kullanılamaz. Bu vakalarda dış kulak yoluna yerleştirilen pamuklar, ilaçlarla devamlı ıslatılarak tedavi etkili hale getirilmektedir" ifadelerini kullandı.