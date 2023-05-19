YBY Woods Gençlik Festivali’nden Amadeus’a, mayıs ve haziran ayı boyunca İstanbul’da gerçekleşecek birbirinden güzel etkinliklerin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Türkiye’nin kültür ve eğlence başkenti İstanbul, yaz boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklere zahmetsizce bilet almak isteyen sanatseverler, Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da buluşuyor. Biletinial’da festivalden konsere, tiyatrodan sinemaya yaza eğlence ve neşe katmak isteyen herkes için uygun bir etkinlik bulunuyor. Kolay ara yüzü ve kullanıcı dostu hizmet anlayışıyla en çok tercih edilen biletleme platformu Biletinial’da mayıs ve haziran ayında da vatandaşları eğlenceye doyuracak.

YBY Woods Gençlik Festivali Kemerburgaz’da

Bu yıl ilki yapılacak Gençlik Festivali, Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan 20 bin metrekarelik YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. 19-21 Mayıs tarihleri arasındaki festival boyunca Can Bonomo, Nova Norda, Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca ve Mavi Gri konserleri gençlerle buluşacak.

Türk pop müziğinin en iyileri KüçükÇiftlik Park’ta

Türk pop müziğin en iyi isimleri, Hep Yeni Kal’ın sunduğu konserler serisi çerçevesinde Epifoni organizasyonu ve Powertürk’ün medya sponsorluğunda 21 Mayıs Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta bir araya geliyor. Türk pop müziğinin en iyi kadın yorumcularından Yıldız Tilbe, Levent Yüksel ve Mirkelam, Fulya ve Firuze Görmüşoğlu kardeşlerden kurulu The Sisters‘ın 90’lar party konseptli setiyle sahnede olacak.

Ödüllü oyun Amadeus sahnede

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus”, Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile tiyatro severlerle buluşuyor. Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer’in (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olan “Amadeus”, 24 Mayıs ve 6 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

Mark Eliyahu bir kez daha İstanbul’da

Müzisyen ve besteci Mark Eliyahu, 2 Haziran’da YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı’nda sahne alacak. Dünya müziği, klasik müzik, caz, geleneksel Azerbaycan ve Ortadoğu müziği unsurlarını bir araya getiren tarzıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan Mark Eliyahu, bir kez daha İstanbul dinleyicisiyle buluşacak.

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, Epifoni ve Kod müzik ortak organizasyonu ve Radyo Eksen medya sponsorluğunda 24 Haziran 2023 Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.