Balıkesirli Eğitimci yazar ve BAYŞAD üyesi İsmail Sarıçay’ın 9’ncu kitabı ’Kalemin İzi’ adlı eseri kitap raflarında yerini aldı.

Balıkesirli yazarlar eser üretimine devam ediyor. Eğitimci İsmail Sarıçay’ın ’Kalemin İzi’ adlı eseri Sidas yayınlarından çıktı. Daha önce İciklerde Düğün, İşkence Medeniyeti, İciklername, Canbaz ile Gambaz, Sidas, Tarihi Türk İdealleri, Hac Anıları ve Eğitim Mimardır adlı eserleri yayımlanan Sarıçay, Kalemin İzi’n de günlük gazetelerde yayımlanan günlük makalelerini bu kitapta topladı.

Eğitimci Yazar Sarıçay, 3.Altıeylül Kitap Fuarında Balıkesir Yazarlar ve Şairler standında yeni basılan eserini okuyucularıyla buluşturdu. Okuyucular yazarın kitabını imzalı olarak almanın mutluluğunu yaşadılar. Fuar da stantları gezen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Kadir Uzun ve Fikrettin Kocaman BAYŞAD standını ziyareti esnasında diğer yazarların kitaplarını incelerken, Yazar Sarıçay’ın son eseri ’Kalemin İzi’ hakkında yazarla görüş alışverişinde bulundu. Eğitimci Yazar Sarıçay son eseri hakkında şu ifadelere yer verdi. "Yıllarca kalemin dilinden veya izinden, film şeridi gibi akan, olaylar ve değerlendirmelerimiz, “Kalemin izinden” eserimizle, siz değerli okuyucularımızın, okuyup değerlendirmelerine bırakıyoruz. On yıllarca takip ettiğimiz dünya ve ülkemizdeki olayların ve değerlendirmelerimizin, bugünlere nasıl ışık tuttuğunu, bu eseri okudukça göreceksiniz. Bu eserde, yakın geçmişte dünyanın, bölgemizin ve Türkiye’nin geçirmiş olduğu tarihi değişim, gelişme ve olayları, zamanında yazılan yazılarımızla, gerçekleşen sonuçları, daha iyi değerlendirecek ve anlayacaksınız. Kısaca kalemimizin bıraktığı izlerle, tarihe ve geleceğe not düştük. Bu notları okuyup değerlendirecek olan, siz değerli okuyucularımızdır. Kısaca; “Ahvali yazdık kalemin iziyle. Tarihe not düştük kâğıt yazıyla”