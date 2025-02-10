15 gün önce Sarıyer de yarım düzine golle evine dönen temsilcimiz İnegölspor,

ligden çekilen Afyonspor maçını hükmen aldığı için 15 günlük bir hazırlıktan sonra üst üste oynayacağı iki deplasmandan ilki için geçtiğimiz hafta içi Ziraat Türkiye kupasında evinde konuk ettiği Trabzonspor’la 2-2 berabere kalan ve bu maçın ardından 3 gün sonra İnegölspor maçına çok yorgun çıkan İskenderunspor’dan puan veya puanlar almak umuduyla oynadığı maçta maçın ilk 15 -20 dakikada rakip takımın yoğun baskısını iyi savunma yaparak savuşturan ve 22. dakikada Fatih’le öne geçip devreye 1-0 önde giren temsilcimiz, maçın 2.yarısına avantajlı başlayarak bu üstünlüğünü 89. dakikaya kadar sürdürmesine rağmen maçın son dakikası içerisinde kalesinde gördüğü golle elindeki 3 puanın önce 2’sini çimlere gömen ve bu şaşkınlığını üzerinden atamadan 90+3’te yediği ikinci bir şok golle bu sezonun en büyük hayal kırıklığını yaşadı ve camiaya da yaşattı. Bu maçı seyredenler yazık değil mi 89 dakikalık futbolumuza demekten kendilerini alamadı. Bu beklenmeyen mağlubiyetten sonra fikstürde 23 puanla yerinde sayan İnegölspor 12 Şubat Çarşamba günü oynayacağı ikinci deplasman maçı olan Kepez maçı için Antalya’da kaldı.

Rakip İskenderunspor bu sezon grubumuzda play-off’u zorlamaya çalışıyor. Bunun yanında Ziraat Türkiye kupasında gruplara kalmayı başararak, İnegölspor maçından 3 gün önce evinde Trabzonspor’u ağırladığı maçı televizyondan izledim. Trabzonspor’u çok zorladılar. Maçta 2-1 önde iken maçın sonlarına doğru yedikleri golle berabere kalmayı başardılar. Bunu yaparken inanılmaz bir efor sarf ettiler, çok yoruldular. Trabzonspor kalesine 2 gol bıraktılar. Bu maçın yorgunluğunu üzerlerinden atamadan İnegölspor maçına çıktılar. Maçın ilk dakikalarında inanılmaz bir baskı kurdular. Ancak aradıkları golü bir türlü bulamadılar. Bunun üzerine birde kalelerinde bir gol gördüler. Bu golle iyice dağıldılar. Bu dağınıklıkları sırasında rakipleri İnegölspor ikinci bir gol de bulabilirdi. İskenderun teknik heyeti 2.yarıda yaptığı 3 değişiklikle dakika 90 ve 90+3 maçı çevirerek altın değerinde 3 puanı alarak play-off iddiasını devam ettirdi. 89. dakikada oyuna aldığı Erdem Can’ın beraberlik golüne, asist ve 90+3’te galibiyet golünü de atarak maçın kahramanı oldu.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Egemen, geride Batuhan Çakır-İsmail Zehir-M.Emre Can, ortada Sadık Arda-Yusuf-Uğur-Alimert, ileride Alican-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Uğur’un yerine Recep Efe, Yusuf’un yerine Batuhan Günaldı ve Alican’ın yerine Alpay’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler gerekliydi. Ancak takımımıza galibiyeti korumada yardımcı olamadı. Uğur ve Alican ilk yarıda değiştirilseydi daha iyi olabilirdi. Maça çok diri ve istekli başlayan temsilcimiz rakip takımın ilk 20 dakikada yaptığı olağanüstü baskıya iyi direnerek rakibini durduran temsilcimiz Fatih’le bir de gol bulunca rakip takım adeta rüzgara kapılırcasına dağıldı. İşte bu dağınıklığından temsilcimiz çok rahat ikinci golü de bulabilirdi. Ancak Alican’ın 2.yarının başında girdiği bir pozisyonda 2 metreden topu bomboş durumda kaleciye teslim ettiği mutlak gol pozisyonu ve İbrahim Can’ın maçın sonlarına doğru kaçırdığı pozisyonları gol yapabilselerdi maçı koparabilirdik. Bunu yapamayınca maç bitti dediğimiz 90’ncı dakikada yediği golle sarsıldı. Bunun ardından da uzatma dakikalarında bir gol daha yiyerek maalesef bu maça yorgun çıkan rakipten puan veya puanlar alabileceğimiz maçı kaybetti. Maça dirençli başlayıp rakip kaleye bir de gol bırakan takımımız ikinci bir gol bulabilirdi olmadı. İyi mücadele etti. Ancak kişisel hatalar da yaptı.

Ancak Teknik heyet bu maça başladığı ilk 11’inde Sarıyer maçını göz önünde bulundurarak bir iki rötuş yapabilirdi. Müdafaamızın sol tarafında Mustafa Emre büyük hatalar yaptı. Orta sahamız İsmail Zehir müdafaaya çekilince öksüz kaldı. Bizim takımımızın kapasitesi üçlü savunma sistemini uygulamakta zorlanıyor. Üçlü savunma sisteminde bu üçlünün önünde oynayan orta sahanın çok etkili olması gerekiyor. Bizim takım golü zor buluyor. Buna karşılık çok kolay gol yiyor. Kalemizde alternatif yok. Teknik Direktörümüz tribünlerden izliyor. Umarız bundan sonra sahada takımımızın başında olmaya özen gösterir.

Sonuç olarak İnegölspor yorgun yakaladığı İskenderun maçında 89 dakika hem iyi direndi hem de galibiyet golünü buldu. Ancak maçın bitimine sadece saniyeler varken kalesinde gördüğü şok gol ve hemen ardından bu şoku üzerinden atamadan uzatmalarda gelen ikinci golle cebine koyduğu 3 puanın önce birini ardından kalan ikisini çimlere gömerek sahadan bir kez daha sıfır puanla çıktı. Bu mağlubiyet beklenmeyen bir mağlubiyetti. Yazık oldu 89 dakikalık mücadelemize hem de çok yazık oldu. Takımımız Kepez deplasman maçı için Antalya’da kaldı. Çarşamba günü Kepez ile oynayıp İnegöl’e dönecek. Kepez 20 puanla 14’ncü sırada. İnegölspor’umuz 23 puanla 12 sırada. Bu maç çok önem kazandı. Temsilcimiz düşme potasından uzaklaşmak için yakaladığı büyük fırsatı İskenderun’da tepti. Kepez maçını kazanması gerekiyor. Kepez maçı 6 puanlık bir maç haline geldi. Bu maç için teknik heyetimiz ve oyuncularımız İskenderun maçını birlikte bir kez daha izleyerek gerekli dersleri çıkararak Kepez maçına çıkmalıdır. Çıkmadan önce takımımızın oyun düzenini ve oyuncularımızın performanslarını bir kez daha gözden geçirerek Kepez maçına çıkmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Kepez maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”