Temsilcimiz İnegölspor, geçtiğimiz hafta sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile berabere kalarak Play-off’a veda etmesinin ardından, sezonun son maçında Ege’de Altınordu deplasmanında yedek ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıktı. Karşılaşmada sonradan oyuna giren genç Abdullah’ın attığı iki golle beraberliği yakalayan İnegölspor, zorlu şartlara rağmen yönetim sıkıntısı yaşadığı sezonda Play-off’u kıl payı kaçırarak genel anlamda olumlu bir performansla sezonu tamamladı.

Rakip Altınordu takımı herkesin bildiği Türkiye’nin ilk futbol okulunun temsilcisi. Türkiye’de bir ilki başaran ve hiç yabancı oynatmadan tamamen yerli oyuncularla 1. Lig'e kadar yükselen ancak Bolu’daki inanılmaz otel yangınından sonra bu okulun sahibi 'Ben bundan sonra bu kadar gençlerin sorumluluğunu taşıyamam' diyerek bu Türkiye’nin bir çok yerinde şubesi olan modern okulunu kapatarak mütevazi bir kadro ile 2. Lig'de devam ediyor. Sezon başında düştü dediğimiz takım aldığı bazı çok sürpriz puanlarla kümede kalmayı bu maçtan önce garantiledi. İlk maçta 3 golle yenildiği İnegölspor’u bu sefer çok rahat bir konumda oynadığı için kazanmak için çıktı. Ancak İnegölspor’un gençlerine takılarak puanları paylaşmak zorunda kaldı. Cengizleri, Çağlarları vb. yetiştiren bu futbol okulu keşke devam edebilseydi. Bu okul hem eğitim hem de futbolu dengeli bir şekilde yürütüyordu. Ülkemiz futbolunun bu tip okullara ihtiyacı var.

İnegölspor’a gelince, Beyoğlu maçı sonrası son maça çıkarken teknik heyetimiz maça, kalede Yusuf Alper, geride Arda-Mete-Behzat-Muratcan, ortada Efekan-Kerem –Abdülvahap, ileride Taha Recep-Hasan Alp-Burak tertibiyle çıktığı maçın 2.y arısında kaleye M.Çelik ve Orhan-Tuna-Abdullah ve Enes’i oyuna aldı. Bu maçta böyle bir kadro ile çıkmak gayet doğaldır. Ancak bu gençlerimize daha önceki maçlarda zaman zaman, azar azar yer verilseydi belki şimdi geleceğin kadrosunda yer alacak 3-4 tane gencimiz olabilirdi. Son maçta yer vererek sağlam bir kanaate varmak çok zor. Ligin son maçı olması ve her iki tarafın hiçbir iddiasının olmayışı maçın önemini yok etti. Böylesine bir maçta iyi mücadele, etkili oyun beklemek gerçekçi olmaz. Tüm oyuncular bu maç bitse de tatile çıksak dediği için ciddi bir mücadele olmaz. Son maç olması nedeniyle hiçbir oyuncu sert oynayarak bu son maçta sakatlanmak istemez. Çünkü onun ekmek kapısı futboldur. Buna rağmen kadrolarda yer alan genç oyuncular, gelecekte kadrolarda yer bulmak için kendilerini göstermeye çalışarak sahada 4 gol oldu.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz çok zor geçen bir kongre sürecinden sonra, ilçemiz idarecilerinin bu maddi soruna el atarak TAM DESTEK sözü verdikleri Kani Ademoğlu ve ekibine takımı teslim ederek başlayan ligde öncelikle transfer tahtasını açıp kümede kalmak hedefiyle kurulan bu mütevazi kadronun başına İsmail Güldüren’i getirdi. İsmail Güldüren yönetimindeki takımdan öyle güzel bir 11 çıktı ki başta ben olmak üzere seyreden herkes bu 11’i ayakta alkışladı. Son 10 yılda kurulan kadrolarda böylesine istikrarlı ideal bir 11’i görmedik. Her maçta değişen 11’ler her sezon iki devrede 2 defa sil baştan yapılan transferler ve nihayet borç gırtlağa kadar dayanınca kongrelerde aday bulmak çok zorlaştı. İşte bu zorlukların içinden Kani Ademoğlu ve arkadaşları bu taşın altına ellerini koyarak bizlere bu güzel sezonu yaşattı. Hem de öyle bir yaşattı ki daha ilk yarının bitiminde 45 puan toplayarak kümede kalma hedefine ulaştı. İşte bu hedeften sonra doğal olarak hepimiz daha büyük hedefleri hayal etmeye başladık. Buna yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarlarda katılınca Play-off hedefi ile 2. yarıya devam eden ekibimiz fikstür avantajıyla Play-off için en avantajlı takım iken İsmail Güldüren ile içerideki bazı tecrübeli oyuncuların arasında hiç istenmeyen diyalogların başlaması nedeniyle yönetim tarafları önce ikaz etti. Daha sonra olaylar maç içine ve maç sonlarına taşınca Kepez ve Erbaa maçlarında mutlak 6 puan beklediğimiz iki maçta kaybedilen 5 puan İnegölspor’umuzun Play-off şansını büyük ölçüde azalttı. İsmail’in yerine getirilen Koray Palaz 2 maç sonra ayrıldı. Kalan maçları Caner Taban ile devam eden temsilcimiz beklenen puanları toplayamayınca Play-off umutlarımız bir başka bahara kaldı. Bu zevkli ve heyecanlı sezonu bizlere yaşatan başta Kani Ademoğlu ve yönetimine, teknik heyetlerimize, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza 35 yıldır İnegölspor’umuzu takip eden ve maçlarını köşemde yorumlayan futbolun içinden gelen biri olarak teşekkür ediyorum. Bu güzel sezonun bitmesiyle birlikte hemen bir kongre süreci başladı. Keşke Kani Ademoğlu ve ekibi 1-2 yıl daha devam etseydi. Devam etmesi için ikna edilmesi daha mantıklı olacaktır. Yine de hayırlı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun kongre ve lig başarılarını 1. Lig'de yazmak ve alkışlamak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”