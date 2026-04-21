Bu haftaki yazıma başlamadan önce ilçemizin 3.lig temsilcisi Kafkasspor’un ligin son maçında evinde ağırladığı Play-Off’u garantilemiş Bursa Yıldırımspor’u 3 golle yenerek şampiyonluğunu ilan ederek 2. lige çıkması nedeniyle başta Sedat Yavuz liderliğindeki yönetimi, teknik heyeti, oyuncularını ve bu başarılara tribün desteği veren taraftarlarını kutluyor, 2. lige hoş geldiniz diyor, 2. ligde bu başarılarının devamını diliyorum.

Bu takımı küme düşme potasında alarak önce inanılmaz bir çıkış yakalayarak kümede bırakan ve ardından grup şampiyonu olarak direk 2.lige çıkaran Başkan Sedat Yavuz ve yönetimini ayrıca tebrik ediyorum. 2.ligde yolunuz açık olsun diyorum.

Gelelim Pazar günü evinde ilk devrede 2-1 geride iken maçın uzatma dakikalarında mucizevi bir dönüş yaparak 2 gol atarak 3-2 yendiği Beyoğlu Yeni Çarşıspor’u ağırladığı maçta yine geriye düştüğü ancak bu sefer ancak maçı berabere getirip özellikle 2 yarıda sayısız mutlak pozisyonları çimlere gömen temsilcimiz İnegölspor bu maça kadar çok yakın olduğu Play-off iddiasına veda etti. Müthiş bir tribün desteği altında oynadığı bu maçı çok farklı bir skorla kazanabilirdi ancak girdiği onca mutlak pozisyonu adeta kaçırma yarışına girdikleri için beklediğimiz galibiyet golü bir türlü gelmedi. Çok iyi mücadele etmesine ve rakibini bunaltmasına rağmen play-off iddiasını son maça taşıyamadı.

Rakip Beyoğlu Yeni Çarşıspor ilk maçta evinde 90 dakikayı 2-1 kapatırken maçı kazandığını düşündüğü uzatma dakikalarında İnegöl sporun attığı 2 golle şok bir mağlubiyet aldığı maçı anlaşılan hiç unutmamış. Bunu da küme düşme veya play-off iddiası olmamasına rağmen ilk maçın yarasıyla sanki kendisi play-off’a kalacakmış gibi mücadele ederek İnegöl sporun büyük baskısına boyun eğmedi. Aldığı bu 1 puanla İnegölspor’un play-off umutlarını bitirdi.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça Santrafor Yasin’in yerine Özcan’ı alarak klasik 11’iyle başladığı maça istekli başladı. Büyük bir baskı kurduğu maçta gol beklerken rakibin sürpriz golü geldi. Bu gole hemen cevap veren temsilcimiz devre arasına beraberlikle girdiği maçın 2.yarısında maçın mutlak hakimiydi. Ancak eksik olan tek şey goldü. Bunu bir türlü yapamadı. Kerem’le, Taner’le, Hüseyin ve özellikle santrafor oynayan Özcan’la öyle goller kaçırdılar ki izleyenlere saç baş yoldurdular. 1 metreden kaleye dürtemedikleri toplar beklediğimiz galibiyet golünü engelledi. Mutlak kazanacaklarını düşündükleri maçta gol geciktikçe gerildiler bu gerginlikte maçı zora soktu. Bu kaçan mutlak gollerin karşısında rakibin kaçırdığı 2-3 tane mutlak gol var ki bu maçtan mağlupta ayrılabilirdik. Ankaragücü’nü deplasmanda yenen takım play-off’a çıkmalıydı. Play-off’u hak eden takımdık. Play-off’u 2.yarıda çok zorladık çok yaklaştık, play-off’un içerisine girdik. Ancak farklı galibiyetler beklediğimiz Kepez ve Erbaa maçlarında kaybedilen altın değerindeki 5 puan bizi play-off’tan etti. Bu 5 puan olsaydı şimdi play-off şarkıları söylerdik.

Sonuç olarak İnegölspor Pazar günü evinde ilk yarı maçında maçın uzatma dakikalarında aldığı mucizevi galibiyetin rövanşında hiçbir iddiası kalmamış ancak bu mağlubiyeti unutmamış rakibi Beyoğlu Yeni çarşının direncini kıramadı. Bu maçta çimlere gömdüğü 2 puanla Play-off iddiasına veda etti. Futbolun içinden gelen biri olarak futbol tecrübeme dayanarak Erbaa maçından sonra İnegölspor’umuzun Kepez ve Erbaa maçlarında bıraktığı 5 puanla Play-off’u çok zora soktuğunu yazdım. Keşke bu tecrübemde yanılsaydım. İnegölspor’umuz önümüzdeki hafta ligin son maçına Play-off’a veda etmiş bir şekilde gidecek. Bu maçta altyapımızdan birkaç gencimizi görmeyi umut ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu sezon çok zor ve sıkıntılı bir kongre süreci sonunda tahtası kapalı ve büyük bir borç yükü bulunan takımımızda bu taşın altına elini koyarak ilçe yöneticilerimizin de tam desteğini alan Kani Ademoğlu ve ekibi kümede kalma hedefiyle yaptıkları bu takımla bence çok çok iyi şeyler yaptılar. Kümede kalmayı ilk yarıda topladıkları 45 puanla garantilediler. Ardından 2.yarıda çıkışa geçerek sezon sonuna kadar Play-off’u ciddi bir şekilde zorladılar. Yıllardır ligde bir türlü kadro istikrarı sağlayamayan ve her maça değişik 11’lerle çıkan takımımız bu sezon ideal 11’ini sezonun başında bularak ilk defa bir sezonda aynı 11’le oynayarak büyük başarılara imza attı. Bu oyuncu kadrosunu bu özverili gurur verici sezonu bize yaşattıkları için hepsini kutluyorum. Bence çok başarılı güzel bir sezon oldu. Play-off olsaydı duble olurdu, ancak olmadı. Umarım gelecek sezon mutlaka olur. Küçük bir iki rötuşla gelecek sezon ligi sallarız. Altınordu deplasmanına giderken teşekkürler Kani Ademoğlu ve yönetimi, teşekkürler oyuncu kardeşlerim, teşekkürler cefakar ve vefakar taraftarlarımız, teşekkürler Kulüp Müdürü Yavuz bey ve kulüp çalışanları. Bu birlik ve beraberliğimizin gelecek sezonda devam etmesi dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”