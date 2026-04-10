Adana’da farklı bir skorla yenilerek play-off’a adeta sırtını dönen temsilcimiz İnegölspor

Çarşamba günü evinde ağırladığı 59 puanla 4. sıradaki Elazığspor’a 90 dakikalık bölümde 2-0 geriye düştüğü maçın uzatma dakikalarında rakip takımın tecrübeli hocası Erkan hocanın tecrübesine yakışmayan 5 oyuncu değişikliği nedeniyle sahanın en etkili oyuncusu ve golcüsü Fuat Kavuk’un sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmesinden sonra oyuncu değişikliği hakkı bittiğinden maçın son 10 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kalınca sonradan oyuna alınan Yusuf ve 2. yarının en etkili kanat oyuncumuz Taner’in muhteşem golüyle beraberliği kurtararak Play-offu hatırladı. Bu maç enteresan gelişmelere sahne oldu. İkinci golü kalemizde gördükten sonra yanımızdaki bölümde gelişen tribün olayları gelişerek sahanın içine kadar taştı. Hiç arzu etmediğimiz istenmeyen bu tatsız olayların hiç olmamasını arzu ediyoruz. Ancak bu konuda bir türlü çözüm bulamıyorlar. Bu çok tatsız olaylar hemen yanı başımızda cereyan ettiği için ayrıntılarına girmenin çözümüne katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu konularda Maddi sıkıntılar içerisinde Tahta açma kavgası veren kulübümüzün aldığı seyircisiz maç oynama ve ağır para cezalarını İnegöl sporumuzu sevenler üzüntüyle takip ediyor. Umarız Saha gözlemcilerinin raporları sonrası bu badireyi ucuz atlatırız. Ancak Bunun tek çözümü taraftarlarımızla oturup konuşmak ve doğru yolu bulmaktır. Ben geçtiğimiz günlerde Oğlumla Romanya maçını BJK stadında canlı izledim. Orada emniyet önlemleri sahanın dışında olağanüstü şekilde alınmıştı. Cebimizde kalan 50 kuruşları dahi bıraktırıp içeri aldılar. Umarız bundan sonraki süreçte misafirperverliğimizi ön planda tutarak fair-play çerçevesinde keyifli maçlar izleriz.

Rakip Elazığspor 59 puanla fikstürün 4. sırasında geldiği İnegöl’e öncelikle beraberliği hedefleyerek başladı. Maçın ilerleyen bölümlerinde baktı ki İnegölspor’un bir şey yapacağı yok ben açılayım ve golleri ben atayım dediler ve bunu da rahatlıkla yaptılar. Parasal kadro değeri olarak bizden iyi olsalar da bizden çok iyi değiller. Golcüleri Fuat Kavuk İnegöl’e gelen en etkili santraforların başında gibi oynadı. Müdafaamızı sürklase etti. Müdafaamızı ceza alanımıza hapsetti. 2-0 öne geçtiler 90 dakika böyle bitti ancak birde 6 dakika uzatma vardı bunu unuttular. Rahat oynarken Erkan hoca birde tarihi bir hata yaptı 5 değişikliği tamamlayınca Fuat sakatlanıp sedye ile dışarı çıkmak zorunda kaldı. İşte ne olduysa bu uzatma dakikalarında oldu. Fuat çıkınca Caner hoca Stoperleri Mete ve Ahmet’i rakip ceza alanına gönderince önce oyuna 2 yarı giren Yusuf ve ardından bitime saniyeler kala 2.yarının en etkili kanat oyuncusu Taner’in kendi şahsi gayretiyle attığı muhteşem golle Tarihi şoklarını yaşadılar. Durum 2-2 oldu. Bu şok beraberlik rakip takımı şok etse de beraberlikte işlerine yaradı.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça İbrahim’in yerine Ahmet, Yusuf’un yerine Özcan, Hüseyin’in yerine Taha Recep’i alarak başladığı maçın 2.yarısında Taha Recep’in yerine Hüseyin, Özcan’ın yerine Yusuf, Kerem’in yerine H.Alp ve Emre‘nin yerine Burak oyuna alındı. Bu değişiklikler takımımızı ateşledi ve uzatmalarda attığımız 2 golle beraberliği kurtardık. Maçın uzatma dakikalarına kadar olan 90 dakikalık bölümde rakibe üstünlük sağlayacak performanstan çok uzaktık. Rakip attığı 2 golün yanında birkaç tane daha pozisyon buldu. Ancak İnegölspor’da bu bölümde Yasin’le bulduğu mutlak gol pozisyonlarını çimlere gömdü. Yasin’in dışında Kerem, Taha Recep ve H.Alp ile de bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Özellikle Yasin’in son 2 haftadır kaçırdığı goller maçlara damgasını vurdu. 6 dakikalık uzatma bölümünde ise 10 kişi kalan rakibe her bölgede yaptığımız presle 90 dakikada atamadığımız golleri uzatmalarda bulduk. Bu son saniyelerde gelen beraberliğe öyle bir sevindik ki inşallah bu 1 puanla play-off’a kalırız.

Sonuç olarak Play-off için fikstür gereği çok şanslı olan temsilcimiz İnegölspor, maalesef en kolay gözüken Kepez ve Erbaa maçlarında aldığı büyük yara ile kaybettiği 5 puanla Play-off avantajını tehlikeye attı. Bu 5 puanın kayıplarını İsmail Güldüren ile yollarını ayırıp yerine Koray Palaz’ı getiren yönetim evinde Erzincan’a ve Adana deplasmanında kaybettiği 5 puanın ardından Koray Palaz’ı da göndererek takımımızı Caner Taban yönetiminde yardımcı teknik heyetle devam kararı aldı. Caner Taban evinde çıktığı bu çok önemli adeta 6 puanlık maçtan 1 puan çıkardı. Bu 1 puan play-off için yeter mi onu bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki hafta yine play-off’un içinde 59 puanla 5 sıradaki Ankaragücü ile oynayacağımız deplasman maçı yine 6 puan niteliğinde bir maç olacak. Ankaragücü ve İskenderun’un 3 er puanlarının silineceğini hesaplarsak çıkmayan candan umut kesilmez bu maçı kazandığımız takdirde play-off iddiamız devam eder. Bu maçı kazanabilirsek kalan 2 maçımız rakiplerimize göre çok daha kolay gibi duruyor. İzlemeye ve yazmaya devam edeceğiz. Umarız play-off olur. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl sporumuzun Ankaragücü maçı başarısını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖLSPOR YOK”