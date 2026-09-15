Geçtiğimiz sezon çok zor şartlarda kurduğu mütevazi kadro ile kümede kalmayı hedefleyip daha ilk yarıda topladığı 45 puanla kümede kalmayı garantileyen ve ardından 2.devrenin son iki maçına kadar play-off’u zorlayan temsilcimiz İnegöl spor bizlere çok etkili ve güzel futboluyla güzel ve heyecanlı bir sezon yaşattıktan sonra sezon bitiminde yönetimin önce kongre kararı alarak daha sonra bundan vazgeçerek devam eden Kani Ademoğlu ve yönetimi Tahtanın kapanma tehlikesi ve çok sınırlı transfer izni nedeniyle geçtiğimiz sezonun flaş kadrosunu maalesef transfer piyasasının aşırı yükselmesi nedeniyle mevcut kadromuzun %90’ını kaybetti. Geride kaptan Orhan-Mete-Yusuf-Hasan Alp ve Taha Recep kaldı. Bu oyuncuların üzerine kadromuz çok sınırlı transfer izni ile sil baştan yenilendi. Bu yeni kadro Güven Varol adlı teknik direktöre teslim edildi. Güven Varol ilk defa birinci adam olarak göreve başladığı İnegöl sporumuzu lige hazırladı. Hazırlık döneminde hazırlık maçları pek iç açıcı değildi. Nitekim bu durum bu sezonun ilk iç saha fakat seyircisiz oynandığı maça yansıdı. Bu sessiz maçta 4 gol sesi geldi her iki takım 2 şer gol atarak puanları paylaştı. Paylaşırken Temsilcimiz 2-1 geriye düştüğü maçın uzatma dakikalarında beraberliği bulabildi. Bu iç saha maçının sonucunu sahaya gelen herkesin bir gözden geçirip değerlendirmesi gerekiyor. Yıllardır yazıyor programlarımızda söylüyoruz Ancak bu konuda üzülmeye devam ediyoruz. Tribünlerde defalarca ve ısrarla yapılan kötü tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden ödenen para cezalardan sonra doğal olarak seyircisiz oynama cezası geliyor ve BİZ NEDEN KOMŞU APARTMANLARIN ÇATILARINDAN TAKIMIMIZIN MAÇINI SEYREDELİM: Buna mutlaka son vermeliyiz ve bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olmalıyız. Yazık değil mi camiamıza senelerdir çuvalla para cezası ödüyorlar ve zaman zaman bizler maçlarımızı seyredemiyoruz. UMARIM BU CEZA İLGİLİLERE DERS OLUR VE BİR DAHA BUNLARI BİZE YAŞATMAZLAR.

Bu maçın ardından geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda karşılaştığı 1.Ligden yeni düşmüş maddi sorunları nedeniyle sallantıda olan bu takıma maalesef beklenmeyen bir şekilde etkili olmamıza rağmen atamadığı goller nedeniyle mağlup olan temsilcimiz İnegöl spor. Grupta 1 puanla 12 sıraya oturdu. Evet bu takım sil baştan yenilendi. Transferler maddi sınırlar içerisinde imkanlar ölçüsünde yapıldı. Geçen sezonki kadromuzun çok gerisinde bir takım oluştu. Bu takımda bir Taner bir Hüseyin bir Emre Keleşoğlu bir Kerem bir Ahmet yok. Bu nedenle bu sezon zor geçebilir buna hazırlıklı olmalıyız. Bu yeni kadro çalışarak eksiklerini düzelterek ve çok koşarak sıkı sıkıya kenetlenip bundan sonraki maçları özellikle iç saha maçlarını kazanacak. Evinde kazanamayan takımların başarı şansı yoktur.

Önümüzdeki Cumartesi günü evimizde Karacabey’i ağırlayacak. Karacabey’inde 1 puanı var. Bursa derbisi olacak. Temsilcimiz oynadığı 2 maçı tesislerde defalarca birlikte izleyerek gerekli dersleri çıkarıp Karacabey maçına çok daha motivasyonlu çıkmalı. Bu hafta tribün desteği olağanüstü olacak. Tribünleri de arkasına alarak Karacabey maçını kazanmalı. Kazanamadığı takdirde ardından çok zor bir deplasmana gidecek geçtiğimiz sezondan büyük yarası olan ve play-off’tan ettiğimiz Ankaragücü deplasmanına gidecek. Bunu düşünerek Karacabey maçını mutlaka kazınmalıdır. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı daha ikinci haftada eleştirmek yerine biraz sabır biraz anlayış göstererek motive etmeliyiz. Karacabey maçını da kaybederse Yönetim gereğini yapar. Kalemizde yılların tecrübesi Harun var geride Kaptan Orhan ve Mete var ortada Yusuf ve Taha Recep var. Bu oyuncularımız arkadaşlarını motive etmelidir. Ateşlemelidir. Bizde bundan sonraki maçlarda Taner-Hüseyin-Emre-İbrahim-Ahmet-Kerem gibi olmaları yerine kendi kapasitelerini ortaya koymalarını bekleyeceğiz. Umarım Karacabey maçını kazanırız.

Sonuç olarak; İnegölspor bu sezonun ilk 2 maçında beklenenin altında kaldı. Sezon başı olduğu için lige ve arkadaşlarına ısınamamış olabilirler. İnegölspor’umuzun en büyük sorunu tahta kapamaları maddi sorunlardır. Umarız bu sıkıntılar en kısa sürede biter. Bir başka büyük sorun ise, bu sezon grup kuralarında düştüğümüz grup. Bizim grubumuz tam bir cehennem. Her takım iddialı. Düşme potası tam bir kabus. Böyle bir grup olur mu? İnegölspor eğer öbür gruba düşseydi. Tahtası kapalı düşme potasına şimdiden demir atmış 5-6 takım var. 3 takım düşeceğine göre o grupta U19 takımıyla oynasanız kümede kalmanız garanti. Bu sezon bu zor mali şartlarda temsilcimiz öbür grupta olsaydı U19 takımıyla sezonu tamamlayıp borçlarını temizler ve gelecek sezon güçlü bir şekilde zirveye oynardı. Ancak bu sezon bu olmadı. Mevcut grupta çok zor günler olabilir. Buna hazırlıklı olmalıdır. Bundan sonra önce önümüzdeki Karacabey ve Ankaragücü maçlarını görelim sonra değerlendirmelerimizi ona göre yaparız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Karacabey maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”