İnternetin hayatımızın tam ortasına yerleşmesi ile birlikte internete bağımlılık ve iş olanaklarının artması ile birlikte yazılımcı olmak isteyen bir çok kişi nereden başlamaları gerektiğine karar vermeye çalışıyor. Yazılım öğrenmek için tonlarca para dökmenize gerek yok. Bu yazımızda yazılıma adım atmak isteyen kişiler için ücretsiz ve online takip edebilecekleri 15 kaynak önerisinde bulunuyoruz. Bu kaynakların olumlu ve olumsuz taraflarını sizler için ayrıntılı inceledik.

1- Udemy

2010 yılında hizmete sunulan Udemy, kodlama dahil 100.000’den fazla konuda ücretli-ücretsiz kaynak bulabileceğiniz çevrimiçi bir platform. Ücretli kursları için sık sık indirim olmakta. İndirimleri takip ederseniz uygun fiyatlar ile yararlanabilirsiniz.

Öğrenim görebileceğiniz bazı dersler;

Web Geliştirme

Veri Bilimi

Yazılım Mühendisliği

Mobil Programlama

Siber güvenlik

2- Codeacademy

Yazılım öğrenmek için bir diğer popüler araç Codeacademy’dir. 45 milyondan fazla insan bu platform sayesinde programcılığa adım atmış bulunmakta. Codeacademy ücretsiz kurslar dışında ücretli kurslarda sunmakta. Ücretsiz yazılım kursları ile temel seviyede eğitim görmeniz mümkün. İleri seviye eğitimler için ücretli üyelik almanız gerekir.

Öğrenebileceğiniz Yazılım Dilleri;

Ruby

C++/C#

Python

Javascript

Html

Sql

Java

PHP

3- Coursera

2012 yılında kurulan Coursera, dünyanın çeşitli ve isim yapmış üniversitelerinden eğitim alma imkanı sunar. Üniversite profesörleri tarafından hazırlanan bu dersleri tamamen ücretsiz alabilirsiniz. Eğitimi tamamladıktan sonra sertifika almak isterseniz belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Coursera’nın öğrencileri ders bursu gibi bazı imkanları bulunuyor bunlardan faydalanabilirsiniz.

Eğitim Alınabilecek Konular

Python

Sql

C++

JAVA

Web geliştirme

4- edX

EdX, 2012 yılında Hardvard üniversitesi ve MIT tarafından kurulmuş kar amacı gütmeyen çevrimiçi eğitim platformudur. Yazılım dünyasına adım atmak için güzel bir platform. Dünyanın önde gelen profesörleri tarafından verilen eğitimleri ücretsiz bir şekilde alabilmeniz mümkün. Eğitimlerden sertifika kazanmak için ücret ödemeniz gerekiyor.

Ücretsiz Kurslarda Öğretilen Programlama Dilleri;

Python

Mobil geliştirme

Web geliştirme

Java

C++/C#

SQL

5- Khan Academy

Yazılımcı olmak için adım attığınız bu yolda size fayda sağlayacak bir diğer platform 2006 yılında Salman Khan tarafından kurulmuş Khan Academy. Çeşitli kategorilerde eğitimler bulunuyor.

HTML

CSS

JAVASCRIPT gibi alanlarda eğitimler bulunuyor.

6- Hacker Rank

Yazılımcı olmak eğitim izleyerek başarılabilecek bir şey değil. Öğrenilen bilgileri pratiğe dökmek gerekiyor. Pratiğe dökme konusunda yardımımıza Hacker Rank yetişiyor. Sitede bir çok algoritma problemi bulunuyor ve siz bunları istediğiniz programlama dilinde çözerek kendinizi yazılım dünyasında belirli bir seviyeye çıkarmış oluyorsunuz. İş verenlerin, yazılımcılara sordukları soruları buradan aldığını söyleyenler de var.

Algoritma Çözmek için Kullanılan Diller;

Python

C

C++

JAVA

Ruby

7- Project Euler

Project Euler; yazılımcı olmak için çıkılan bu yolda algoritma yeteneğinizi ve matematik bilginizi pekiştirecek bir web sitesidir. Kolaydan zora doğru giden matematik problemlerini kod yazarak çözmeniz isteniyor. Kod bilginizin yanında ileri seviye matematik gerekeceği yerler bulunuyor. Matematik becerilerinin iyi olması algoritma kurmanızı çok kolaylaştıracak bir etmen. Python, c++ gibi programlama dilleri ile problemleri çözebilirsiniz.