Koru Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Ural, yazın estetik ameliyat yapılmasının sakıncalı olduğu ile ilgili tıp literatüründe herhangi bir bilginin bulunmadığına vurgu yaparak, dikkat edildiği takdirde mevsim fark etmeksizin her zaman estetik cerrahi ameliyatlarının yapılabileceğini söyledi.

Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Ural, yaz aylarında gerçekleştirilen estetik operasyonlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Ural, toplumda yaz aylarında yapılan estetik operasyonlarda yaraların daha zor iyileşeceği algısının olduğunu ancak bu algının yanlış olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ural, tıp literatüründe bu algıyı destekleyen bir bilginin olmadığını kaydederek, dikkat edildiği takdirde mevsim fark etmeksizin her zaman estetik cerrahi ameliyatlarının yapılabileceği bilgisini verdi.

“Mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmak gerekiyor”

Herhangi bir estetik operasyon geçiren bir kişinin mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Ural, “Güneş altına direkt olarak maruz kalmamak gerekiyor. Klimatize ortamlarda olmak çok önemli. Bunu sağladıktan sonra bir engel yok. Özellikle ilk 1-2 hafta zaten mevsimden bağımsız olarak biz herhalde istirahat öneriyoruz. Bu süreyi güzel şekilde atlattıktan sonra, klimalı ortamlarda olduktan sonra bir engel teşkil etmez. Ancak yazın birçok insanın tabii tatil planları oluyor. En çok sorulan sorunların başında da bu geliyor. Özellikle ilk 1 ay deniz, havuzdan uzak kalmak gerekiyor. Deniz bu konuda havuza göre biraz daha masum. Yüksek tuz içeriğinden dolayı enfeksiyon riskleri çok çok daha düşüktür. Yaralar kapandıktan sonra tatil planları yapılabilir. Bir de korse kullanımları mevcuttur vücut ameliyatlarımızda. Bunları zaten yaz da olsa, kış da olsa birkaç hafta kullanımını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Hastaların ertelememesini tavsiye ediyoruz”

Gerekli önlemler alındıktan sonra estetik ameliyatların yaz veya kış aylarında gönül rahatlığıyla yapılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ural, “Estetikçe cerrahi diyoruz ama aslında bu bir tıp dalı. Yani bizim yaptığımız ameliyatların altını oluşturan birçok gereklilikte tıbbi kazanımlar var, fonksiyonel kazanımlar var. Özellikle işte meme ameliyatları, karın ameliyatlarının gerekçeleri arasında bu bölgelerde özellikle yazın pişik olması, yaralar olması, mantar enfeksiyonları olması gibi çok ciddi sağlık sorunları yatıyor arkasında. Aslında biz bir nevi burada gerçek alanda hekimlik hizmetinden dolayı hastaların ertelememesini tavsiye ediyoruz. Tabii ki ikincil kazanç olarak estetik anlamda çok ciddi insanlar mutlu oluyor, özgüven sahibi oluyor ama birinci kazanım fonksiyonel kazanç ve sağlık kazancıdır. O yüzden bu sebeple ertelememelerini mutlaka tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Bu hafta bile birçok meme ameliyatı yaptık”

Doç. Dr. Ural, havaların ısınmasıyla birlikte insanların ince giyinmeye başladığını ve kendileriyle ilgili kusurları görmeye başladığını belirterek, “Bizim buna paralel olarak daha çok hasta geliyor vücut ameliyatlarında. Bu hafta bile birçok meme ameliyatı yaptık. Bol sayıda yani yurt dışından karın germe ameliyatları, liposakşın ameliyatları ve daha da çok meme ameliyatları için hastanemize başvuruldu. Genel olarak insanlar özellikle yazın bol su tüketmeleri, iyi beslenmeleri, zengin beslenmeleri, tatil planlarını en azından bir ay sonrasında, ameliyattan sonra planlanacak üzere yapmak durumunda hiçbir sakınca bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.