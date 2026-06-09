Fatih Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı tarihi Yedikule Hisarı'nda futbolseverlerle buluşturacak. Dev ekranda yayınlanacak mücadele, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de izlenebilecek.

Fatih Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı tarihi Yedikule Hisarı'nda futbolseverlerle buluşturacak. Dev ekranda yayınlanacak mücadele, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de izlenebilecek. Etkinlik kapsamında katılımcılara çorba ikramı da yapılacak.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tüm vatandaşları milli heyecana ortak olmaya davet ederek şunları söyledi:

'Millet olarak bizi bir araya getiren en önemli değerlerden biri ay yıldızlı bayrağımız altında yaşadığımız ortak sevinçlerdir. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası mücadelesini, İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından Yedikule Hisarı'nda hep birlikte takip edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya ve milli takımımıza destek vermeye davet ediyorum.'

Tarihi atmosferde milli heyecanın yaşanacağı organizasyonda vatandaşlar, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğuna hep birlikte tanıklık edecek.