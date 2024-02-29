Yemeksepeti, operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırma yolunda bir dizi atama gerçekleştirdi. Atanan yeni liderler, finansal raporlama, insan kaynakları, satış ve müşteri ilişkileri, ticaret ve tedarik zinciri yönetimi gibi kritik alanlarda Yemeksepeti’nin genel hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecekler.

Türkiye’de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmek ve pazardaki değişen dinamiklere hızla adapte olmak amacıyla yönetim kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi. Bu stratejik hamlelerin, şirketin operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırma hedefleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Finansal raporlama, muhasebe ve İK güçlendirildi

Verilen bilgiye göre; son dönemde yapılan atamalarla, Yemeksepeti’nin her bir departmanı şirketin genel hedefleriyle daha uyumlu hale getirildi. Özellikle finansal raporlama ve muhasebe süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla Begüm Gözde Ertaş, Muhasebe ve Finansal Raporlama Direktörü olarak göreve başladı. Gözde Ertaş, bu rolüyle muhasebe, vergi ve finansal raporlama süreçlerinde liderlik ediyor.

İnsan kaynakları ve çalışan ilişkileri alanında yapılan önemli bir diğer atama ile Şeref İnceoğlu, Çalışan İlişkileri ve İnsan Kaynakları Operasyonları Direktörü olarak atandı. İnceoğlu’nun sorumluluk alanları arasında çalışan ilişkileri ve operasyonlar, bütçe yönetimi, bordro, İK bilgi sistemleri ve analitiği süreçleri yer alıyor.

Satış ve müşteri ilişkileri ile tedarik zinciri optimizasyonuna yatırım

Satış ve müşteri ilişkileri cephesinde, Burcu Karataş Global ve Yerel Zincir Markaların Yönetimi ve Key Account Yönetimi Direktörü olarak atandı. Karataş’ın liderlik ettiği ekip, global ve yerel zincir markaların yönetimi ve NCR satışlarından sorumlu.

Ticaret ve tedarik zinciri yönetimi alanında Melis Erel Onay, Ticaret Direktörü ve Eren Gezer Tedarik Zinciri Direktörü olarak terfi etti. Onay ve Gezer, Q Commerce ticaret, satın alma ve tedarik zinciri süreçlerinde liderlik ediyorlar.

Satış ve müşteri ilişkileri geliştirilecek

Son olarak Pamir Yanık; Satış, Kazanım ve Tutma Direktörü olarak Yemeksepeti bünyesine katıldı. Yanık, satış stratejilerini yöneterek müşteri kazanımı ve tutma süreçlerine odaklanacak. Yanık’ın ataması, markanın satış ve müşteri ilişkileri konusundaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Markanın önemli atamaları, şirketin sektördeki rekabetçiliğini artırma ve pazardaki pozisyonunu daha da güçlendirme hedeflerini destekliyor.