Başakşehir’de gönüllülük konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması için Gönüllülük Zirvesi düzenlendi. Düzenlenen zirvede gönüllülüğün yaygınlaşması önündeki engellerin kaldırılması ve çözüm önerilerin geliştirilmesi konusunda çalıştaylar yapıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gönüllülük Zirvesi’nde karşılıksız sevgi, yardımlaşma ve paylaşmanın yaygınlaştırılması konusunda çalıştaylar düzenlendi. 2 oturumdan oluşan zirvede gönüllülüğün yaygınlaştırılması, önündeki engeller ve çözüm önerilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı. Programda akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarında görev alan gönüllüler yer aldı.

Programa katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu düzenlenen programla alakalı, “Bugün gönüllülük zirvemizi tüm gün boyunca konuşacağız. Yapılan çalışma içerisindeki paydaşlarımızın katkılarıyla güzel bir proje olduğunu ve sonuçlarının da ülkemizdeki her bir kuruma STK kuruluşuna faydası olacağını düşünüyoruz. Gönüllülük zirvesinde sadece gönüllülük ile olan çalışmaları ve oradaki beyanname içeresinde ki çalışmalar olmayacak. Gönüllülük ile ilgili STK kurullarının kurumsallaşması yönünde ve yapılan çalışmalarda iş gücü yönetimi konusunda da buradan güzel sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. Daha önce gençlik çalıştaylarında elde etmiş olduğumuz sonuçları Başakşehir olarak kullandık ve gerçekten çok faydalı oldu. Gönüllülük zirvesinde güzel fikirler çıkacak ve inşallah buradaki fikirleri biz önce Başakşehir’de, sonra da Türkiye’nin tüm şehirlerinde kullanılmasını sağlayacağız” ifadelerini kulandı.