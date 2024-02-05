Cumhuriyetin 100. yılı anısına sınırlı sayıda basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar İnegöl’de de kullanılmaya başlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar geçtiğimiz yıl basılmıştı. Tedavüle alınan 5 TL’ler İnegöl’de de kullanılmaya başlandı.

100. Yıl temalı 5 TL Tedavül Hatıra Paranın; İç göbeğinde “Türkiye Yüzyılı” logosu kullanıldı. Logonun üzerinde “5” ibaresi, alt kısmında ise “Türk Lirası” ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli “Selçuklu Yıldızı” motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda “₺”, sağında ise “TC” sembolleri güvenlik unsuru olarak yer almakta. Altta ise basım yılı “2023” tarihi yer almakta. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre.

Kaynak: MURAT AVCI