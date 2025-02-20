Kongrede, bir önceki dönem dernek başkanı ve Yenice Mahallesi Muhtarı İlhan Ökdem, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları ve muhtarlar arasındaki birlik ve beraberliği vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise, Mustafakemalpaşa’nın, büyük önem taşıdığını ve birçok yatırımın ilçeye yapıldığını vurguladı. Saldız, "Bu salonda tüm siyasi parti ilçe başkanlarını görüyorum. Bu da muhtarlarımızın gücünü ortaya koyuyor. Bizden istemeye devam edin, siz istedikçe biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan adayları Tuncay Akar ve Bilgin Ulu da birlik ve beraberlik mesajları vererek, seçim sürecinin centilmence geçtiğini belirtti. Konuşmaların ardından yönetim kurulları sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi. Yapılan seçim sonucunda Barış Mahallesi Muhtarı Tuncay Akar 72 oy alırken rakibi Bilgin Ulu ise 57 oy aldı. Bu sonuçların ardından Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı Tuncay Akar oldu.