Seçim beyannamesini açıklayan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gebze ilçe sınırlarında mülkiyete dair, imara dair hiçbir problem kalmayacak. Yeni dönem gelmekte olan deprem hakikatine karşı, kentsel dönüşüm dönemi olacak" dedi.

Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde seçim beyannamesini açıkladı. 31 Mart seçim beyannamesinde yer alan eser ve projelere ilişkin hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sunum yapan Büyükgöz, "Yaklaşık olarak 5 yılı geride bıraktık. Bu 5 yılda Gebze’mize yeni planlar, yeni projeler, yeni hizmetler sunduk. Yollarımızı yeniledik. Gebze’mize yeni yollar kazandırdık. Hizmet merkezleri yaptık. Spor tesisleri açtık. Sosyal tesisler kurduk. Doğalgaz, su, kanal altyapımızı güçlendirdik. Eğitim, kültür sanat, spor faaliyetleri düzenledik. Mahalli müşterek ihtiyaçları karşıladık. İhtiyaçların ötesine geçtik, Gebze’nin gelecek 50 yılını planladık. Her konuda sağlam işler yaparak Gebze’nin şehircilik altyapısını sağlamlaştırdık" dedi.

"Gebze’de mülkiyet problemi artık yok düzeyindedir"

Projelerle hayatın daha da kolaylaşacağını ve Gebze’nin güzelleşeceğine dikkat çeken Büyükgöz, "Gebze Belediye Başkanıyım ama aynı zamanda bir şehir plancısıyım. ’Geçtiğimiz dönemde yaptığın en önemli iş nedir?’ diye sorulacak olursa, ’Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları yapılar için, ihtiyaç duydukları hizmetler için sağlam altyapı geliştirmektir’ derim. Her konuda altyapımızı geliştirdik. Şehrin omurgasını oluşturan yapılaşma hak ve standartlarını belirledik. Gebze’de mülkiyet problemi artık yok düzeyindedir. Vatandaşlarımız tapularını almaya hak kazanmış, tapuların çoğu sahiplerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

"50 yılda yapabileceğimiz hizmetleri 5 yılda Gebze’mize kazandırdık"

Gebze’nin geleceğini sağlama aldıklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gebze Belediyesi’nin bütçesiyle ancak 50 yılda yapabileceğimiz hizmetleri 5 yılda Gebze’mize kazandırdık. Önümüzdeki dönem de rotamız kurumlar arası uyumdur. Büyükşehir Belediyemizle, bakanlıklarımız ve şehrimizin paydaşlarıyla uyum içinde çalışmaktır. Çağ açıp çağ kapatan, son otağını Gebze’de kuran Fatih Sultan Mehmet Han, fetihler yolunda tereddüt gösteren askerlerine şöyle diyordu: ’Hey gaziler. Yürümek gerek. Niçin duralım?’ Millet olarak hepimiz Fatih’in yolundayız. Biz de öyleyiz. Şimdi Türkiye Yüzyılı’ndayız. Yürümek değil, koşmamız gerek. Kentsel yenilenme için tam zamanıdır. Uyumun bereketini artırmanın tam zamanıdır. Kültür sanatı çoğaltmanın tam zamanıdır. Spor ve eğitimle Gebze’yi geliştirmenin tam zamanıdır. Yeni yollar açmanın tam zamanıdır. Gebze için, Kocaeli için, Türkiye için Koşmanın tam zamanıdır. Büyük bir heyecanla, tam zamanı olduğunu düşündüğümüz, bütün şehircilik hizmetleri için Türkiye Yüzyılı şehirleri içinde ışığı parlayan bir Gebze için yüzlerce proje hazırladık"

"Yeni dönem kentsel dönüşüm dönemi olacak"

Projelerini açıklayan Büyükgöz, "Gebze ilçe sınırlarında mülkiyete dair, imara dair hiçbir problem kalmayacak. Yeni dönem gelmekte olan deprem hakikatine karşı, kentsel dönüşüm dönemi olacak. Kirazpınar’da 350 dairelik tolu konut yapılacak. 18 kırsal mahallelerde yeni imar yolları açılacak. Yeni Gebze TEM’in kuzeyinde doğacak. 400 dönümlük arazine üzerine Balçık Küçük Sanayi Sitesi kurulacak. Galericiler Sitesi Gebzeliler ile buluşturulacak. Akıllı Ulaşım ile modern şehir hayatının akıcılığı gerçekleşecek" dedi.

"Gebze’de merkezde soluk alınacak meydanlar olacak"

Büyükgöz, yeni dönemde ilçeye 30 yeni park kazandıracaklarını ifade ederek, "Mesir alanları açacağız. Belediye önü otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak. Alaettin Kurt Stadyumu otopark ve çevre düzenlemesiyle güçlendirilecek. Sultan Orhan Cami çevre düzenlemesi ile Osmanlı hatırası canlandırılmak üzere uygun bir imalat süresi başlayacak. İlyasbey meydan ve otoparkı., İstasyon Meydanı ve yeraltı otoparkı düzenlenecek. Mustafa Paşa Meydanı düzenlenecek. Gebze’de merkezde soluk alınacak meydanlar olacak ve bu trafiği de rahatlatacak. Çoban Mustafa Paşa Cami’de de çevre düzenlemesi yaparak alt ve üstyapıyı düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Yeni kompleksler yapılacağını da kaydeden Büyükgöz, gençler için birçok proje hayata geçireceklerini söyledi. Büyükgöz, 7/24 kreş sayısını artıracaklarını belirterek, 65 yaş üstü vatandaşlar içinde Belediyenin Güzide Sosyal Tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı.