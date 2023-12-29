İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Baykoca Mahallesi Hz. Ali Camisi’nde gerçekleştirildi. Bölgeyle ilgili konuşan Başkan Taban, Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi’nin yatırımlarıyla Yeni İnegöl’ün Baykoca’da yükseldiğini söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından önceki hafta yeniden başlamıştı. Her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının üçüncü durağı Baykoca Mahallesi oldu. Bereket Sofrası, bu sabah Hz. Ali Camisi’nde kuruldu.

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda kısa bir süre önce açılışı yapılan Taziye Evinde bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Baykoca Mahallesinin İnegöl’ün gelişim bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Burası Yeni İnegöl’ün yükseldiği bölge. Yeni bir şehir inşa ediliyor. Eksiklerimiz var, ihtiyaçlar var. Hepsini biliyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem İnegöl Belediyesi olarak bizler Yeni İnegöl’ün yükseldiği bu bölgede ciddi yatırımlar yapıyoruz. İnşallah modern bir kent doğacak burada” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.