KidZania İstanbul’un FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı" araştırması, kız çocuklarının büyük çoğunluğunun aile dışındaki figürlerden etkilendiğini ve voleybolun meslek hayallerinde öne çıktığını ortaya koydu.

Dünya Voleybol Şampiyonası’nda dünya ikincisi olarak milyonları gururlandıran Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, sahadaki başarılarının ötesinde disiplin, özgüven ve dayanışma örnekleriyle geleceğin kuşaklarına ilham veriyor.

KidZania İstanbul’un FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı" araştırması, kız çocuklarının büyük bir bölümünün aile dışındaki figürlerden etkilenerek kendilerine ilham aldığını ortaya koyuyor. Kapsamlı yapılan araştırmaya göre, çocukların yüzde 11’i futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis ve jimnastik gibi spor dallarına yönelirken, 10 çocuktan 7’sinde mesleklerin cinsiyet ayrımı olmadığı görüldü. Aile dışında örnek alınan kişilerde ise voleybolun belirleyici bir rol oynadığı dikkat çekiyor. Bu kapsamda; kız çocuklarının yüzde 19’u voleybolcu olmak istiyor.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Çocuklar, hayal dünyalarını zenginleştiren ve kendi hikâyelerini yazmalarına ilham veren figürlere ihtiyaç duyuyorlar. Filenin Sultanları, hayatın her alanında büyük başarılar elde etmek için gereken azim, dayanışma ve kararlılığın canlı birer örneği. Kız çocuklarının özgüvenlerini artıracak, toplumsal kalıpları kırarak potansiyellerini ortaya çıkaracak güçlü yeni rol modeller görme mutluluk veriyor. Bu veriler, kız çocuklarının hayal gücünün, kararlılığının ve kendine inancının güçlü bir araç olduğunu ortaya koyuyor."