Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde puslu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava İnegöl'ü etkisi altına alırken en yüksek sıcaklık ise 18 seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ