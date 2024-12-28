Dernek binasında gerçekleşen kutlamada konuşan Dernek Başkanı Oğuz Yavuz; “2024 yılını artık bitiyor. Bu kutlamayı 2024 yılını uğurlamak için 2025 yılını karşılamak için çocuklarımıza yönetim olarak sürpriz yaptık. Umarım beğenmişinizdir. 2024 yılını biz güzel bir şekilde geçirdik. Çok güzel bir gösteri yaptık. 2025 yılında da aynı gösteriyi daha iyi şartlarda yapmak istiyoruz. Biz kültür derneği olduğumuz için amacımız kültürümüzü çocuklarımıza yansıtmak. Bunun aynısını da ileride yapacağımız gösterilerde tekrardan sizlere sunmak istiyoruz. Bütün genç dansçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla gururlanıyoruz. Sizlerin ve velilerimizin emeklerine sağlık. Biraz bu çalışmalar yorucu oluyor ama inşallah meyvelerini de Haziran ayında bir gösteriye çıkıp alacağız. Buradan hocamıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. 2025 yılı hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmasının ardından dans ekibi pasta kesti.

Kaynak: iha