Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) MKYK Bölge Başkanları Strateji Çalıştayı'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'de ve Gazze'de süregelen zulmün sona ermesi için Türkiye'nin cesur bir mücadele içerisinde olduğunu şu ifadelerle anlattı.

Altun, "Filistin'de, Gazze'de sürdürülen zulmü sonlandırmak için bütün dünyanın gözleri önünde en cesur mücadeleyi veren yine Türkiye'dir, yine Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu mücadeleyi verirken birçok batılı ülkenin engellemesine rağmen bu çabayı sürdürmektedir" dedi.

Altun, hızlı değişimin yaşamış oldukları dönemde her alanda değerli olduğunu ifade ederek, bu çağın "krizler çağı", "küreselleşme çağı" ve "dijital çağ" gibi adlandırmalarla tanımlandığını belirtti. Hızın güce dönüştüğünü ve bu durumun kendileri için riskler taşıdığını dile getirdi.

"Hızlanma ile birlikte teknolojik kazalar ve ekolojik felaketler de baş gösteriyor. Dünyanın önemli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bu zor çağda varlığımızı sürdürmek büyük bir kıymettir" diye ekledi.

Altun, dünya genelinde adalet sorununu, batı hegemonyasının 19. yüzyıldan itibaren yarattığı adaletsizliğe bağladı. Ayrıca, Türkiye'nin geçmişin zincirlerini kırarak bağımsız bir aktör haline gelme sürecini de ele aldı.

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, küresel adalet sorununa açıkça adalet çağrısı yapıyor. Batılı aktörlerin Türkiye'nin politikalarını dikkate aldığını görmekteyiz" dedi.

Fahrettin Altun ayrıca, dijital mecraların oluşturduğu bilgi kirliliği ve dezenformasyonun, demokrasiler üzerinde yarattığı baskılara da dikkat çekti. Sosyal medyada doğru bilgiyi yaymak için otantik iletişim kanallarının önemine vurgu yaptı.

Altun, gelinen noktada Türkiye'nin özgüveninin arttığını ve Avrupa ile İslam dünyası için öncü bir ülke konumunda olduğunu belirtti.