Kongrenin ardından İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kulüp Başkanı Osman Sevim, “Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Güzel bir oluşum içerisine girdik ve İnegölspor’umuzu hak ettiği yerlere taşımak adına çalışmalarımızı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde başladık. İnegölspor şehrimizin en büyük markalarından birisi. Şehrimizin sokaklarının gururu herkesi yakından ilgilendiren en büyük markası. Bu bilinçle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ilçemizin her kesimiyle birlik ve beraberlik içinde güzel bir sezon geçiririz. Bizi ağırladığınız için başta camiamız ve yönetim kurulu üyelerimiz adına tekrar çok teşekkür ederiz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Güzel bir oluşum içerisine girmişsiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Dernek faaliyetleri ya da bir yerde görev almak gerçekten cesaret işi ve nihayet itibariyle konu İnegölspor olunca bu daha da önemli bir cesaret işi. Ben haseten teşekkür ediyorum. Yani sonuç itibariyle İnegölspor bu şehrin bir değeri ve önemli markalarından bir tanesi. Sizde kongre süreciyle beraber o cesareti gösterdiniz. Zaten geçmiş dönemde İnegölspor’da pek çoğunuz görev aldınız. Osman başkanımı zaten biliyorum. Ama geçmişte de görev alan arkadaşlarımız var. Tecrübesi olan bir ekip olmuş oldu. Allah utandırmasın. Cenabı Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bizde en güzel şekilde destek olmaya çalışalım. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu bende bu görevle beraber yaşıyorum ve görüyorum. Öyle sadece bir yönetimi kurmakla da olmuyor veya sadece maddi konuları çözmekle olmuyor. Hakikatten o takımı ekip yapmak, o ekibi başaracak hale getirmek çok ciddi bir matematik. Bazen cenabı Allah’ında yardımı lazım. Bazen de o şansa ihtiyacınız var. Hakkınızda hayırlısı olsun. Çıkmış olduğunuz bu yolda tekrar sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.