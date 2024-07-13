Temmuz 2024 maaş zamları Türkiye genelindeki belediyelerde de etkisini göstermeye devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son olarak personeline yönelik önemli bir adım attı ve yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına %35 oranında zam yapıldı ve ek primlerle birlikte zam oranı %42'ye çıktı.

Belediyenin yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu maaş artışının yanı sıra işçilerin sosyal haklarında da ciddi iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Yapılan güncellemeler arasında bayram ikramiyesi düzenlemesi, izin hakları ve alacakları promosyonlar gibi konular bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkilileri, bu adımın belediye çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla atıldığını ifade etti. Ayrıca, işçilerin belediye hizmetlerindeki katkılarının değerinin anlaşıldığını ve bu tür adımların süreceği sözünü verdi.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile özel güvenlik işçileri sendikası arasında belediye iştiraki personel Ayşe’yi bünyesinde görevli personelin maaşlarının yeniden belirlenmesi amacıyla toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapıldığı bildirildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlandığının belirtildiği açıklamada, 1 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere maaşlara %35 oranında artış yapıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada protokolde yer alan ek primlerle birlikte bu oranın yüzde 42’ye çıkacağı da ifade edildi.

İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARINDA DA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin imzaladığı yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin sosyal haklarına da iyileştirmeler ve güncellemeler yapıldı. Bu güncellemeler arasında işçilerin bayram ikramiyesi düzenlemesi, izinleri ve alacakları promosyonlar yer alıyor