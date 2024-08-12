Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi Akçakoyun köyünde bulunan çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında yer alan efsanevi Kaz Dağları’nın Çanakkale ili sınırlarında kalan Kalkım beldesi Agonya mevkiinde yaklaşık 20 yıldır şehir çöplüğüne dönüştürülen alan, çilek tarlalarını ve ormanları tehdit etmeye başlayınca vatandaşların tepkisine neden oldu. Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinin Akçakoyun köyüne yakın mesafedeki ovada oluşturulan çilek tarlalarının ortasında geniş bir alana yayılan kontrolsüz çöplük alandan yayılan kötü kokular, zararlı sıvılar ve rüzgarla uçan çöpler çilek tarlalarına zarar veriyor. Bölge sakinleri, sık sık yaşanan yangınlar nedeniyle de ormanların tehlike altında olduğunu ifade ediyor.