Çanakkale’nin Yenice ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Bayram Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Yenice ilçesinde uzun zamandır böbrek yetmezliği çeken Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Bayram Çetin vefat etti. Bayram Çetin için Ballıçay Köy camiinde cenaze töreni düzenlendi. Bayram Çetin’in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Bayram Çetin’in ailesi ve yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali İlhami Aktaş, gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.