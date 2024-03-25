Arnavutköy’de vatandaşlarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu seçimlerin parlayan yıldızı ve favori partisi Yeniden Refah Partimizdir. Arnavutköy bizi seçecektir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy’de vatandaşlarla buluştu. Yağışlı hava nedeniyle seçim otobüsüyle vatandaşları ve esnafı selamlayan Erbakan, sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Erbakan’a Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz de eşlik etti.

“Arnavutköy Türkiye’de oy oranımızdan iki katı fazla oy alıyor”

Vatandaşlara seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Buluşmamız hayırlı olsun. Bu mübarek günde Türkiye günde oy oranımızın iki misli oranında oy aldığımız Arnavutköy’de siz değerli halkımızla buluştuğumuz için büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Arnavutköy yine Türkiye ve İstanbul’da iki katı oy olarak Abdurrezak İlbeyi başkanımızı seçecektir. Milletimiz akın akın bizlere koşuyor. Bütün inkar firmaları, gazeteciler, ajanslar oyların arttığı tek parti Yeniden Refah Partisi olarak görülüyor. Bu seçimlerin parlayan yıldızı ve favori partisi Yeniden Refah Partimizdir. Üye sayılarımız 500 bin hedefini aştı ve hızla devam ediyor. Biz seçimlere kadar 500 bin hedefi koymuştuk ama seçimden bir hafta önce hedefimize ulaştık. Şu an kendi rekorlarımızı kırarak ayda 70 ila 80 bin üye artışı sağlıyoruz. Önce 31 Mart’ta iktidar, arkasından 2028’de iktidar olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Genel Başkan Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet ziyaretlerine devam etti.