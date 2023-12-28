Kentin birçok noktasında aynı anda üstyapı çalışması yürüten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta gerçekleştirdiği asfalt çalışması ile bölgeyi konforla buluşturdu.

Yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak ve kente modern bir görünüm kazandırmak adına birçok bölgede çalışma yürüten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler yeni yolu vatandaşların kullanımına sundu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta 240 metre uzunlukta gerçekleştirdiği çalışmada toplamda 300 ton asfalt kullandı. Çok kısa sürede çalışması tamamlayan ekipler bölge halkının memnuniyetini kazandı. Ekipler kentin diğer bölgelerinde çalışmalarına devam edecek.