Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı güçlendirme yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Pamukova Turgutlu Mahallesi’nde yürütülen çalışma kapsamında bin metrelik içme suyu hattı yenilenirken, mevcut içme suyu hattında da ise deplase çalışması yürütülüyor. Mevcut hattaki deplase işlemleri ile birlikte su şebekesi güçlendirilirken, bölgedeki abonelere de bağlantı yenileme işlemi yapılacak. Böylece basınç sorunu yaşanmadan kayıpsız su iletimi sağlanacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtilerek, "Turgutlu Mahallesi’nde başlattığımız içme suyu hattı yenileme ve deplase çalışmalarıyla bölgenin altyapısını iyileştiriyoruz. Bir damla suyun israf olmaması için abone bağlantılarını yeniliyor ve mevcut hatları güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.