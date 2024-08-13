Yenişehir-Alanyurt yolundan Ankara yönüne gitmek isteyen sürücüler, Ahmet Türkler Çevre Yolunu kullanmalıdır. Bu nedenle, Yenişehir-Alanyurt yolundan gelirken Bursa istikametine dönüp, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından Ahmet Türkel Çevre Yoluna ulaşmaları gerekecektir.

Bursa'dan gelerek Alanyurt-Yenişehir yönüne gitmek isteyen araçlar, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından OSB yönüne dönüp, OSB 1. Cadde üzerinden Metal Sanayi Kavşağına ulaşmalıdır.

Şehirler arası terminale ulaşmak isteyen sürücüler, Bursa yönünden gelirken Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından Ahmet Türkel Çevre Yoluna dönmeli, ardından Batıkent Kavşağı, İnegaz Kavşağı ve Huzur Sokak (Bursa-Ankara Karayolu yan yolu) üzerinden terminale giriş yapmalıdır. Terminalden çıkışta da aynı güzergahı izleyerek Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına ulaşılabilir ve buradan Ankara ya da Bursa yönüne devam edilebilir.