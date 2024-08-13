Yenişehir-Alanyurt yolundan Ankara yönüne gitmek isteyen sürücüler, Ahmet Türkler Çevre Yolunu kullanmalıdır. Bu nedenle, Yenişehir-Alanyurt yolundan gelirken Bursa istikametine dönüp, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından Ahmet Türkel Çevre Yoluna ulaşmaları gerekecektir.

2-363

Bursa'dan gelerek Alanyurt-Yenişehir yönüne gitmek isteyen araçlar, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından OSB yönüne dönüp, OSB 1. Cadde üzerinden Metal Sanayi Kavşağına ulaşmalıdır.

3-309

Şehirler arası terminale ulaşmak isteyen sürücüler, Bursa yönünden gelirken Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından Ahmet Türkel Çevre Yoluna dönmeli, ardından Batıkent Kavşağı, İnegaz Kavşağı ve Huzur Sokak (Bursa-Ankara Karayolu yan yolu) üzerinden terminale giriş yapmalıdır. Terminalden çıkışta da aynı güzergahı izleyerek Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına ulaşılabilir ve buradan Ankara ya da Bursa yönüne devam edilebilir.

1-520

Kaynak: Yavuz Yılmaz