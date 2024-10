Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız’ı makamında ağırladı. Başkan Ercan Özel, atacakları her adımda bilim ışığında ilerlemek istediklerini belirterek, “Akademik odalarla iş birliği içinde olacağız” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız’ı makamında ağırladı. Şehirde yapılacak olan çalışmalarda istişare içerisinde olmak istediklerini belirten Mehmet Yıldız, “Ülkemizin büyük bir çoğunluğu ve şehrimizin tamamı deprem bölgesinde. Bu nedenle bizim afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlçelerimizde mutlaka Afet Yönetim Müdürlüğü’nün olması, bu müdürlükte de liyakatli kişilerin olması hayati bir önem taşıyor. Belediye Başkanımızdan isteğimiz hızlı bir şekilde Afet Yönetim Müdürlüğü’nün Yenişehir’e kazandırılmasıdır” dedi.

"Afer hassasiyetinin farkındayız"

Konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, Yenişehir Belediyesi’nde Afet Yönetimi Müdürlüğü’nün kurulması için çalışmalara başladıklarını söyledi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını hatırlatan Başkan Özel, konunun ne kadar hassas olduğunun farkında olduklarını ifade etti. Başkan Ercan Özel, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar her zaman liyakat esaslı çalışma yaparak, doğru yerlerde, doğru kadrolarla ilerledik. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız Afet Yönetimi Müdürlüğü’nde de aynı esaslara göre hareket edeceğiz. Bu noktada Akademik Odalarla her zaman iş birliği içinde olacağız. Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi ile birlikte Yenişehir’de seminerler düzenleyerek halkımızı deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı bilinçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Yaraları sarmadan önce önlemleri alalım"

Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız’ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Ercan Özel, “Bir olay gerçekleştikten sonra yaraları sarmak yerine, önlem alarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi bizim için daha önemli bir konu. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bugün Başkan Mehmet Yıldız’la ilçemizde gerçekleşecek muhtemel bir doğa olayının afete dönüşmemesi için alabileceğimiz önlemleri konuştuk. Verimli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

